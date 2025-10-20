مراسم استقبال از ۶۷۰ نو دانشجو معلم جدید دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی (۳۴۰ دختر و ۳۳۰ پسر) امروز با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم استقبال از ۶۷۰ نو دانشجو معلم جدید دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی امروز با حضور مسئولان استانی در پردیس فرهنگیان حضرت زینب کبری (س) و پردیس شهید باهنر برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌و پرورش استان مرکزی، با اشاره به آمار پذیرفته‌شدگان گفت: امسال ۳۴۰ دختر و ۳۳۰ پسر از دوره دبیرستان به دانشگاه فرهنگیان راه یافتند. این افراد پس از گذشت چهار سال، به جمع معلمان استان مرکزی خواهند پیوست و در راستای تقویت بنیه آموزشی استان فعالیت خواهند کرد.

عبدالرضا پیرحسینلو گفت: این مراسم صرفاً یک آیین استقبال نیست، بلکه فرصتی برای تبیین جایگاه حساس معلمی است.

او ادامه داد: هدف از برگزاری این آیین، آشنایی دانشجویان با جایگاه و مسئولیت‌های معلمی است تا بدانند وارد چه عرصه حساسی شده‌اند و در طول این مسیر مهم چه وظایف خطیری به عنوان معلمان آینده ایران اسلامی بر عهده دارند.