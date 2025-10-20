به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر رئیس ستاد زکات استان اصفهان با اشاره به افزایش ۴ میلیارد ریالی زکات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: زکات جمع‌آوری شده صرف بخشی از هزینه‌های درمانی، تحصیلی و معیشتی خانواده‌های تحت پوشش می‌شود.

در خمینی شهر نیز گردهمایی هیئت‌های ورزشی برگزارشد.

در این گردهمایی برخی مشکلات و موانع هیئت‌های ورزشی همچون نبود سالن ورزشی استاندارد، نبود سرای ورزشکاران به منظور میزبانی از مسابقات ملی و بین‌المللی و کمبود تجهیزات ورزشی برای اعزام ورزشکاران مطرح و بررسی شد.

در این گردهمایی همچنین از ۴۰ رییس، نایب رئیس و دبیر هیئت‌های ورزشی شهرستان خمینی شهر تقدیر شد.