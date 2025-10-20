به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حمزه حسنوند بیان کرد:در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و در چارچوب عملیاتی‌سازی برنامه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، با دستور مستقیم مقام قضائی و همراهی یگان انتظامی، ۵ حلقه چاه غیرمجاز در روستای قشلاق از توابع این شهرستان توسط عوامل اجرائی این اداره شناسایی و با اقدام قاطعانۀ دستگاه قضائی پلمپ و مسدود شد.



حسنوند اظهار کرد: این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی انجام شده است.

‌مدیرامورآب شهرستان بروجرد گفت: برابر قوانین، برخورد قضایی و پلمپ چاه‌های غیرمجاز بدون هیچ اغماضی در شهرستان ادامه خواهد یافت و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

وی گفت:همچنین از همگان تقاضا می‌شود برای حفظ حقوق عامه، در این زمینه با دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشند.

