به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول پزشکی قانونی کبودراهنگ گفت: این مرکز پیش از این تنها یک روز در هفته دایر بود.

الهام سلگی افزود: با پیگیری‌های انجام شده این مجموعه در طول هفته دایر شده است و همه خدمات از معاینه سرپایی تا نزاع و درگیری تصادف و جراحات و نامه‌های دادگستری در خصوص طلاق و بارداری به مراجعه کنندگان ارائه می‌شود.

او تأکید کرد: همچنین بخش تشریح هم به زودی در این مرکز راه اندازی خواهد شد.

مسئول پزشکی قانونی کبودراهنگ تصریح کرد: در این مرکز روزانه به حدود ۲۰ مراجعه کننده خدمات ارائه می‌شود.