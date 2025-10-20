پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل صندوق توسعه و احیا در سفر به استان فارس، از بناهای عمارت شاپوری، خانه خردمندی، خانه کارزونیان، قوامآباد و هتل آپادانای مرودشت بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برزین ضرغامی امروز با حضور بهزاد مریدی مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس؛ عبدالمهدی قاسمی معاون گردشگری استان؛ سیدهادی حسینی عضو هیئت مدیره و مجتبی شکری، مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق احیا ، از بناهای تاریخی صندوق احیا در استان فارس بازدید کرد .
۶۱ بنای تاریخی استان فارس در اختیار صندوق توسعه و احیاست که بخشی از آن مرمت شده و در حال بهرهبرداری است، بخش دیگر بناها نیز برای مرمت به بخش خصوصی واگذار شده و سایر بناها در انتظار جذب سرمایهگذار برای احیا هستند.
استان فارس یکی از مقاصد گردشگری جذاب کشور است که در کنار یزد و اصفهان، به مثلث گردشگری شناخته میشود. آثار فرهنگی عمارتهای تاریخی متعددی در این استان قرار دارد که از دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی و همچنین دوره زندیه و قاجار به یادگار ماندهاند.