سردار رضایی: پلیس فدایی ملت و تکیهگاه کشور است
جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: امروز فراجا تکیه گاه همه بخشهای مختلف کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار قاسم رضایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی غرب استان تهران، اظهار داشت: امروز فرماندهی انتظامی کشور با بهره گیری از نیروهای انقلابی و مجاهد و کارآزموده، توانسته در ارتقاء امنیت و آسایش مردم عزیز ایران اسلامی نقش آفرینی کند.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: غرب استان تهران در حوزه انتظامی یکی از فرماندهیهای مهم محسوب میشود و افزایش جمعیت آن نیازمند توسعه امنیت با تامین زیرساختهای مناسب از سوی متولیان امر بوده و امروز در سطح کشور به انتظامی غرب استان تهران توجه ویژهای وجود دارد.
سردار رضایی تصریح کرد: امروز انتظامی کشور، فدایی ملت هستند و در همه عرصه ها، در مناسبتها و فصول مختلف به اجرای ماموریتهای متنوع میپردازند و این سازمان، سازمانی پویا و انقلابی بوده و تکیه گاه همه بخشهای مختلف کشور، محسوب میشود که عاشقانه به آن افتخار میکنیم.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: کارکنان مجاهد انتظامی در تلاش شبانه روزی برای تامین امنیت در اقصی نقاط مختلف کشور هستند و خانوادههای آنان نیز در امر تامین امنیت شهروندان و ثواب آن سهیم میباشند، در نظرسنجی اخیر صورت گرفته، سازمان انتظامی کشور، از دیدگاه شهروندان، یکی از سازمانهای برتر و پاسخگو، ارزیابی شده که جای افتخار دارد.
وی در ادامه بیان داشت: رضایت مقام معظم رهبری و در امتداد آن رضایت مردم از پلیس، برای ما کافی است و ما در مسیر حرکت شهدا قدم بر میداریم و جا دارد از خدمات ارزنده انتظامی سردار "عزیزی" و همکارانش در برقراری نظم و امنیت قدردانی کنم و و فرمانده جدید انتظامی غرب استان تهران، سرهنگ"محمدرضا علیزاده" افسری با صلابت، پرتلاش و توانمند هستند که توانائی مدیریت وی در مجموعههای انتظامی شهرستانهای بهارستان و اسلامشهر برای ما حاصل شده است.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه هزینه جرم باید بازدارنده باشد، عنوان داشت: با کسی که سلاح دارد باید برخورد جدی کرد و کسی که سلاح غیرمجاز دارد باید احساس ناامنی کند و از مردم میخواهیم اطلاعات مربوط به حمل سلاحهای غیرمجاز را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا دیگر شاهد اتفاقات ناشی از حمل سلاح غیرمجاز نباشیم.
سردار رضایی تعامل بخشهای مختلف نیروهای مسلح با پلیس را ستودنی دانسته و اظهار داشت: فرمانده جدید انتظامی بایستی مطالبات و اولویتهای مبارزه با سرقت، اوباشگری، جمع آوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز، برخورد با حاملان سلاح غیرمجاز، خودروهای پلاک مخدوش وفاقد پلاک را در دستور کار خود قرار دهد.
این مقام ارشد انتظامی با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی سردار کیومرث عزیزی و همکاران تحت امر وی در ۳۰ ماه گذشته، سرهنگ علیزاده را به عنوان فرمانده انتظامی غرب استان تهران معرفی کرد.
وی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در مراسم خواست: به منظور افزایش بازدارندگی و پیشگیری از جرم، قوانین جدید متناسب با میزان جرم، در نظر گرفته شود تا پیشگیری به معنی واقعی محقق شود.