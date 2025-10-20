به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: به‌منظور بهبود کیفیت خدمات ارتباطی مشترکان و رفع مشکلات شبکه، عملیات اصلاح و رفع قطعی شبکه فیبر نوری در خیابان الهام شرقی کیانپارس با تلاش تیم فنی و عملیاتی نگهداری شبکه فیبر نوری مخابرات مرکز استان انجام شد.

وی افزود: در این عملیات که با هدف پایدارسازی ارتباطات، افزایش سرعت و خدمات کیفیت مشترکین در منطقه انجام شد، پست‌های نوری FAT منصوبه بازسازی و تعویض و تار‌های فیبر نوری نیز فیوژن شد و همچنین تعویض کابل و دراپ‌کشی کامل مسیر کابل‌کشی در این خیابان صورت گرفت.

فلاح زاده تاکید کرد: مخابرات منطقه خوزستان همچنان در مسیر بروز رسانی و تقویت زیر ساخت‌های ارتباطی گام برمی دارد و اجرای اینگونه عملیات‌های بهینه سازی در راستای افزایش خدمات کیفیت مشترکین تداوم خواهد بخشید.