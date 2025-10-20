به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به اینکه صادرات به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی، نیازمند نگاهی هوشمندانه، علمی و آینده‌نگر است تا بتواند جایگاه واقعی خود را در رشد پایدار اقتصادی کشور تثبیت کند افزود: تولید و تجارت ۲ مقوله به هم‌پیوسته‌اند؛ تولید باکیفیت تسهیلگر تجارت است و تجارت روان موجب تولید کالا‌هایی با اقبال جهانی می‌شود، بر این اساس باید زیرساخت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، و سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد صادراتی استان در نیمه نخست سال گفت: در نیمه نخست سال جاری حدود ۸۵۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شد که بخش عمده آن مربوط به صنایع فلزی از جمله چدن، آهن و فولاد است و کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان به‌عنوان مهمترین مقاصد صادراتی استان شناخته می‌شوند.

پرنیان ادامه داد: بخش مهمی از این صادرات در سال‌های اخیر و در سایه تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته است؛ از این رو باید به بازرگانان و تولیدکنندگان خود بالید که با همت والا در مسیر پیچیده تجارت بین‌المللی قدم نهاده و نام ایران را در بازار‌های جهانی زنده نگاه داشته‌اند.

وی گفت: افزایش سهم صادرات غیرنفتی، مستلزم همگرایی میان بخش‌های تولید، صنعت، فناوری، بانک، گمرک و حمل‌ونقل است و امیدواریم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نگاه هوشمندانه به بازار‌های هدف، بتوانیم مسیر توسعه پایدار صادرات را هموارتر کنیم.