پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۸۵۰ میلیون دلار کالا از استان به کشورهای مختلف صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به اینکه صادرات بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی، نیازمند نگاهی هوشمندانه، علمی و آیندهنگر است تا بتواند جایگاه واقعی خود را در رشد پایدار اقتصادی کشور تثبیت کند افزود: تولید و تجارت ۲ مقوله به همپیوستهاند؛ تولید باکیفیت تسهیلگر تجارت است و تجارت روان موجب تولید کالاهایی با اقبال جهانی میشود، بر این اساس باید زیرساختهای دانشبنیان، فناوریهای نوین، و سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد صادراتی استان در نیمه نخست سال گفت: در نیمه نخست سال جاری حدود ۸۵۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شد که بخش عمده آن مربوط به صنایع فلزی از جمله چدن، آهن و فولاد است و کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان بهعنوان مهمترین مقاصد صادراتی استان شناخته میشوند.
پرنیان ادامه داد: بخش مهمی از این صادرات در سالهای اخیر و در سایه تحریمهای اقتصادی صورت گرفته است؛ از این رو باید به بازرگانان و تولیدکنندگان خود بالید که با همت والا در مسیر پیچیده تجارت بینالمللی قدم نهاده و نام ایران را در بازارهای جهانی زنده نگاه داشتهاند.
وی گفت: افزایش سهم صادرات غیرنفتی، مستلزم همگرایی میان بخشهای تولید، صنعت، فناوری، بانک، گمرک و حملونقل است و امیدواریم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نگاه هوشمندانه به بازارهای هدف، بتوانیم مسیر توسعه پایدار صادرات را هموارتر کنیم.