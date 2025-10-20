پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به جوانان
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: تسهیلات اشتغالزایی با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه و طرحهای اشتغال آفرین جوانان برای ایجاد اشتغال پایدار پرداخت میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، موسی کشتکار با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام طرح پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه و طرحهای اشتغال آفرین جوانان ارائه میشود و شرط دریافت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بیمهکردن افراد جویای کار است.
وی یادآور شد: در راستای تحقق شعارهای دولت چهاردهم و مأموریتهای وزارت ورزش و جوانان، مهلت ثبتنام طرح پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان تا پایان مهرماه تمدید شده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه این وامهای خوداشتغالی به جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکتها، تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد که دارای ایدههای اجرای شغلهای نوآورانه با توجیه اقتصادی هستند، پرداخت میشود، اضافه کرد: ثبتنام از دوم تیر آغاز شده و فرمهای ثبتنام باید در سامانه اینترنتی وزارت ورزش و جوانان تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرحهای ملی و فراگیر ارسال شود.
وی با اشاره به جزئیات این طرح، اظهار کرد: تسهیلات مذکور با نرخ سود ترجیحی، بازپرداخت سه ساله متناسب با ماهیت طرح و برخورداری از خدمات مشاورهای و توانمندسازی ارائه میشود.
کشتکار عنوان کرد: شرط اصلی بیمهکردن حداقل دو نفر جوان جویای کار دانست که تضمین کننده پایداری اشتغال خواهد بود و طرحها پس از بررسی و تأیید کمیته راهبردی ملی، به بانکهای عامل جهت دریافت وام معرفی میشوند.
وی از تخصیص اعتبارات لازم به طرحهای اشتغالزایی خبر داد و افزود: تا کنون برای ۵۰ طرح اشتغالزایی استان بوشهر که در این سامانه ثبت کردهاند مجموعاً ۷۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر از جوانان استان خواست از این فرصت طلایی، برای ارائه ایدههای خود و دستیابی به حمایت مالی و مشاورهای ویژه استفاده کنند.