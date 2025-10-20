وحید توکلی، مستندساز، گفت: در حال آماده‌سازی چهل و پنجمین فیلم مستند خود است. تمرکز اصلی این مجموعه مستند بر هنرمندان دوبله، رادیو و بازیگری است و تلاش دارد تا میراث ارزشمند این صدا‌ها و چهره‌های ماندگار را به نسل جدید معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، توکلی با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش، با اشاره به دشواری‌های تولید این آثار، از جمله متقاعد کردن هنرمندان برای حضور در مستند به جای گفتگومحور‌های تلویزیونی و همچنین شرایط سنی آنها، تاکید کرد که غنای تصویری فیلم‌ها با استفاده از آرشیو‌های شخصی و سازمانی افزایش می‌یابد.

وی گفت: تاکنون ۲۶ مستند درباره هنرمندان دوبله، ۱۱ مستند درباره هنرمندان نمایش‌های رادیویی (مانند بیوک میرزایی) و ۵ مستند درباره بازیگران ساخته است. علاوه بر این، مستند‌هایی درباره حسن روشن (فوتبالیست)، رضا فیاضی، جواد انصافی، ایرج راد و یک هنرمند مجسمه‌ساز کرمانی نیز در کارنامه خود دارد.

از جمله هنرمندان دوبله‌ای که مستند آنها ساخته شده می‌توان به شادروان‌ها جلال مقامی، ایرج رضایی، ناصر ممدوح، غلامعلی افشاری، منوچهر تهامی، ناهید امیریان، سعید مظفری، حمید منوچهری، حسین ملک‌آرایی و نظامی اشاره کرد. همچنین مستند‌هایی درباره هنرمندان درگذشته‌ای، چون بهرام زند و رسول‌زاده (از بنیانگذاران دوبله) نیز تهیه شده است.

توکلی افزود: در ساخت این مستندها، جست‌و‌جو برای عکس‌های شخصی، خانوادگی، جراید قدیمی و آرشیو‌های نایاب تصویری اهمیت ویژه‌ای دارد تا حس «زنده کردن زمان» به مخاطب منتقل شود. وی همچنین از همکاری خانواده‌های هنرمندان درگذشته برای جمع‌آوری تصاویر و فیلم‌ها قدردانی کرد.

وی گفت: مستند‌ «با عزت» که در جشنواره «سینما حقیقت» رونمایی خواهد شد، به زندگی و هنر عزت‌الله مقبلی، این صداپیشه بزرگ می‌پردازد که دوبلور نقش «هاردی» بود. توکلی ساخت این فیلم را برای ادای دین به هنرمندی که زود درگذشت و نسل جدید کمتر او را می‌شناسند، واجب می‌دانست.

مستند «مهر فرهنگ»، هم درباره فرهنگ مهرپرور، است. توکلی به نقش مهرپرور در بالا بردن سطح سلیقه طنز مردم، به‌ویژه در برنامه «صبح جمعه»، اشاره کرد و از دانش بالای او (فارغ‌التحصیل فرانسه، نقاش، خطاط و نویسنده) تمجید کرد.

توکلی همچنین برنامه‌های آتی خود برای ساخت مستند درباره هنرمندان بزرگی همچون شادروان‌ها منوچهر نوذری، والی‌زاده و حمید قنبری را اعلام کرد.