رضایت ۷۷ درصدی مردم از امنیت اجتماعی
رئیس پلیس آگاهی فراجا طی جلسهای با حضور مدیران با اشاره به رضایت ۷۷ درصدی مردم از عملکرد این پلیس بر ضرورت افزایش توان داخلی، ارتقای مهارتهای تخصصی و تقویت روحیه اجتماعی کارکنان تاکید و گفت: ما باید احساس ناامنی را در مجرم بیشتر کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار محمد قنبری در نشست تخصصی بررسی طرح پیمایش سنجش میزان توان کشف جرایم ومدیریت جرم برایجاد احساس امنیت شهروندان، احساس امنیت را متاثر از دو مولفه "توان کشف جرم" و "مدیریت جرم" عنوان و برتلاش همکاران درارتقای عملیاتی این دو مولفه تاکیدکرد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا در بخشی از سخنان خود گفت: ما باید احساس ناامنی را در مجرمین افزایش دهیم و با تقویت توان داخلی در جهت ارتقای ماموریتها تلاش کنیم تا در نهایت این اقدامات به تقویت روحیه، آرامش روانی و احساس امنیت اجتماعی منتهی شود.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجام شده از شهروندانی که به پلیس آگاهی مراجعه کردهاند، افزود: بیش از ۷۷ درصد از پاسخ دهندگان از میزان احساس امنیت در جامعه ابراز رضایت کردهاند که نشان از تلاش شبانه روزی کارآگاهان و کارکنان در سراسر کشور دارد.
در ادامه این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اهمیت دقیق عوامل ایجاد احساس ناامنی در جامعه گفت: باید با شناسایی منشا این احساس از ظرفیتهای داخلی و توان تخصصی کارکنان برای ایجاد امنیت پایدار بهره ببریم.
وی ادامه داد: تجهیز مراکز پلیس آگاهی به فناوریهای نوین، برگزاری دورههای آموزشی و روان شناسی برای کارکنان، باید دردستورکار قرارگیرد و نظارت و ارزیابی به صورت مستمرباشد و رفع گرههای سازمانی از جمله محورهای اصلی ارتقای بهره وری در این حوزه است.
سردار قنبری تاکید کرد: با ترسیم سرفصلهای آموزشی هدفمند و ایجاد ساختار نظارتی منسجم میتوان عملکرد پلیس آگاهی را به صورت علمی و دقیق ارزیابی و تقویت کرد.
وی در پایان جلسه با تاکید بر رسالت و وظیفه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: قدرت واقعی پلیس در اعتماد مردم و آرامشی است که در دل جامعه مینشاند.