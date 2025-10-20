به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان ظهر امروز دوشنبه در جریان برگزاری بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق بازرگانی کشور‌های حوزه دریای خزر (ICBC) در تهران، گفت: آنچه از مباحث این اجلاس برداشت شد، ضرورت توجه به بخش نرم‌افزاری بهره‌برداری از ظرفیت دریای خزر است.

وی با اشاره به اتصال ریلی به بنادر شمالی کشور گفت: اکنون خط ریل به بندر امیرآباد و هم به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی متصل است و در سه دهه اخیر زیرساخت‌های ریلی و دریایی مطلوبی ایجاد شده، اما بهره‌برداری از آن کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت واقعی بوده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود ۲۵ میلیون تن کالا در بنادر خزر جابه‌جا می‌شود، تصریح کرد: با درنظر گرفتن تبادل دوطرفه تخلیه و بارگیری، این رقم در واقع حدود ۱۲ میلیون تن کالاست، در حالی که ظرفیت بار کشور‌های حاشیه خزر به‌ویژه ایران و روسیه بیش از اعداد اعلام شده است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر لزوم توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه بنادر خزر بیان کرد: در حالی‌که حجم کالای کانتینری در مسیر هند به روسیه از طریق کانال سوئز بسیار بالاست، عملکرد بنادر ایران در سال گذشته زیر ۲۰ هزار کانتینر و قزاقستان زیر ۴۰ هزار کانتینر بوده است، که این امر نشان‌دهنده استفاده بسیار محدود از ظرفیت خزر است.

وی با اشاره به روند رو به رشد همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های منطقه گفت: امروز بخشی از کالا‌های ترکیه از طریق ریل وارد بندر انزلی و به ترکمنستان منتقل می‌شود و در مقابل، فولاد و مواد شیمیایی از روسیه و ترکمنستان به ایران وارد می‌شود، اما حجم تبادل هنوز در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تُن است.

استاندار گیلان افتتاح مسیر‌های هوایی جدید از جمله پرواز آستاراخان را از اقدامات در راستای توسعه اقتصادی استان برشمرد و افزود: اگرچه زیرساخت‌های سخت‌افزاری متعددی ایجاد شده، اما بهره‌وری پایین و عدم استفاده از ظرفیت نرم‌افزاری موجب شده است تا دریای خزر همچنان پر از ظرفیت بی بدیل باقی بماند.

هادی حق‌شناس همچنین با تأکید بر اهمیت مسیر شمال–جنوب و دستور دولت برای تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا گفت: در مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه، تاکنون ۶۰ کیلومتر آزادسازی انجام شده و تا پایان سال شمسی بخش قابل توجهی از مسیر آماده خواهد شد تا حلقه مفقوده ریلی گیلان و کشور‌های حاشیه خزر تکمیل شود.

وی یکی از اهداف دولت در گیلان را استفاده حداکثری از ظرفیت دریای خزر دانست و افزود: بسیار امیدورام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری کشور‌های همسایه، بتوانیم سهم واقعی خود را از تجارت دریای خزر بازپس بگیریم.