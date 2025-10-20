

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نماد پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که هنوز نام رسمی آن اعلام نشده، از «روباه صحرایی اماراتی» یا روباه روپل (Rüppell’s Fox) الهام گرفته است؛ گونه‌ای بومی که به دلیل هوش، چابکی و سازگاری بالا، نمادی از روحیه ورزشکاران جوان پارا در سراسر قاره آسیاست.

در طراحی مسکوت بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ چهار ویژگی برجسته مورد توجه قرار گرفته است:

یک. گوش‌های بزرگ که نماد هوشیاری و تمرکز هستند و نشان می‌دهند ورزشکاران جوان با دقت و آگاهی به دنبال رشد و پیشرفت‌اند.

دو. لبخند روشن و مطمئن که بیانگر امید، شادی و روحیه مثبت در ورزش است و پیوند میان جوانان سراسر قاره‌ی آسیا را به تصویر می‌کشد.

سه. پای مصنوعی که به عنوان نمادی از قدرت، شجاعت و اراده، استقامت و توانمندی ورزشکاران دارای معلولیت را گرامی می‌دارد.

چهار. رنگ‌های گرم الهام‌گرفته از صحرای امارات که انعکاسی از پایداری، غرور و احساس تعلق به سرزمین مادری است و ارتباط عمیق این نماد را با فرهنگ میزبان بازی‌ها نشان می‌دهد.

این روباه پرانرژی و مصمم، بازتابی از روحیه جوانی، جسارت و مقاومت است که جوهره بازی‌های پاراآسیایی جوانان را شکل می‌دهد.