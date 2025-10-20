به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مرتعدارانی که پروانه‌های چرای دام هایشان تا پایان سال ۱۴۰۱ صادر شده، می‌بایست حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام نمایند.

مامورین یگان حفاظت با توجه به وقوع خشکسالی و شرایط شکننده پوشش گیاهی، از ورود زود هنگام دام به مراتع بدون رعایت قانون پروانه چرا و یا برخلاف برنامه‌های طرح‌های مرتعداری از ورود دام جلوگیری کنند.

در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی نمایند و به ازای هر واحد دامی مبلغ خسارت وارده به مراتع محاسبه و از آنان اخذ خواهد شد.