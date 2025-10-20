پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت گفت: معیشت مردم جزو موضوعاتی است که به شدت مورد دغدغه دولت است و تقریبا در هیچ تصمیمی نیست که رئیس جمهور نسبت به این موضوع تذکر ندهد و پیگیر آن نباشد، بر این اساس دولت با جدیت به دنبال کنترل قیمتها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جشن همدلی اهدای ۳۴۵۹ سری جهیزیه به زوجهای تحت حمایت بهزیستی در جمع خبرنگاران افزود: دولت با ساختار تشکیلاتی به دنبال کنترل قیمتهاست، به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.
وی با بیان اینکه موضوع معیشت مردم جزو موضوعاتی است که به شدت مورد دغدغه دولت است و تقریبا در هیچ تصمیمی نیست که رییس جمهور به این موضوع تذکر ندهد و پیگیر آن نباشند، گفت: در این راستا ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، یکی از راههایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، اما با توجه به نکتهای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمتها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است، البته ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمتها است.
مهاجرانی افزود:، اما به هر حال فشار تحریمها باعث شده تورم بالای حدود ۳۰ درصدی را شاهد باشیم، این موضوع را انکار نمیکنیم و کاملاً میپذیریم و دولت هم به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ وجود دارد، گفت: در دولت در حال بررسی است که آیا این شیوه میتواند محقق شود و عوارض آن چیست، زیرا در ایام دهه ۶۰ و طی ۸ سال دفاع مقدس، تجربه گونهای از کالا برگ را داشتیم، این مدلها در حال بررسی است و هر آن چیزی که مقدور و پایدار باشد -، زیرا برخی اوقات ممکن است شیوههایی مطرح شود که امکان تداوم نداشته باشد- بنابراین موضوع با این شاخصهها در حال بررسی است.