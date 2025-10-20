معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پرونده‌ای مربوط به شبکه‌ای از سارقان حرفه‌ای معروف به باند «شیرین» که با استفاده از سلاح سرد اقدام به خفتگیری و سرقت همراه با تهدید و آزار می‌کردند کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار ضرغام آذین در تشریح این پرونده اظهار داشت: در اجرای تدابیر ابلاغی رئیس پلیس آگاهی فراجا در خصوص اشراف اطلاعاتی بر عملکرد متهمین و مجرمین سابقه دار به منظور انهدام سازمان جرم، با اقدامات اطلاعاتی و فنی انجام شده مشخص شد، باندی از سارقین حرفه‌ای در زمینه سرقت‌های مقرون به آزار و خفت گیری با توسل به انواع سلاح سرد اعم از چاقو و کلت کمری شبه جنگی و تجهیزاتی از قبیل شوکر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این اعضا که در میان مجرمان به باند «شیرین» معروف بودند، افزود: لذا شناسایی و دستگیری اعضای باند در دستور کار کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا قرار گرفت که در انجام سلسله اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هویت ۳ تن از اعضای اصلی باند شامل؛ دو مرد و یک زن که سرشبکه‌های اصلی بودند شناسایی و طی عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر شدند.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان عملیات ویژه در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمین تعداد زیادی انواع سلاح سرد، یک قبضه سلاح کمری بادی (طرح جنگی)، تعدادی شوکر برقی و نیر مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط کردند.

سردار آذین خاطرنشان کرد: در ادامه با بازجویی‌های انجام شده مشخص شد سارقین به شیوه‌هایی از قبیل؛ سرقت تحت عنوان مسافرکش، خفت گیری از طریق تعقیب سوژه‌های از قبل شناسایی شده و نیز ایراد ضرب و جرح توام با سرقت به صورت سفارشی در قبال دریافت وجوه از اشخاص مختلف با انگیزه انتقام جویی، اقدام به ارتکاب جرم می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی پلیسی صورت گرفته و اعترافات متهمین تاکنون ۱۷ مال باخته و قربانی شناسایی شده که اقدامات تکمیلی در راستای شناسایی سایر همدستان ارتکاب جرم و نیز قربانیان احتمالی به صورت ویژه کماکان در دستور کار کارآگاهان است.