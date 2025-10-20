تاکنون موردی از بیماری تب برفکی در لرستان مشاهده نشده است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت:تاکنون موردی از بیماری تب برفکی در استان مشاهده نشده است.
وی اظهار کرد:تاکنون گزارشی از علائم تب برفکی در استان مشاهده و گزارش نشده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: برهمین اساس و با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از ورود سویه تب برفکی که در چند استان کشور گزارش شده، لازم است تشدید نظارت بر ورود و خروج دام بدون مجوز و سایر اقدامات از جمله واکسیناسیون دام و اطلاع رسانی به دامداران و مجموعه دستگاه های مربوطه، انجام شود.