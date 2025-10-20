به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد مهدی شجاعی در جلسه هماهنگی و پیشگیری از تب برفکی استان بر اقدامات پیشگیرانه و کنترل ورود و خروج دام بدون مجوز تأکید کرد.

وی اظهار کرد:تاکنون گزارشی از علائم تب برفکی در استان مشاهده و گزارش نشده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: برهمین اساس و با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از ورود سویه تب برفکی که در چند استان کشور گزارش شده، لازم است تشدید نظارت بر ورود و خروج دام بدون مجوز و سایر اقدامات از جمله واکسیناسیون دام و اطلاع رسانی به دامداران و مجموعه دستگاه های مربوطه، انجام شود.