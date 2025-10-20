پخش زنده
استاندار زنجان گفت: استان زنجان تا سال ۲۰۲۹ به عنوان پایتخت گردشگری "اکو" تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان، در مراسم افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در سالن همایشهای اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، گفت: استان زنجان آماده است تا بستری برای همکاریهای گستردهتر فرهنگی، تجاری و علمی میان کشورهای عضو اکو فراهم آورد.
صادقی، گفت: استان زنجان، با قدمتی که دارد به هزاره سوم پیش از میلاد باز میگردد، همواره در طول تاریخ پلی میان شرق و غرب و جایگاهی برای تعامل و همافزایی تمدنها بوده است.
وی حضور مهمانان اکو را فرصتی برای توسعه همکاریها دانست و موقعیت زنجان در مسیرهای ترانزیتی را عاملی برای افزایش سرمایهگذاری، تجارت و صادرات محصولات صنعتی، غذایی و معدنی با کشورهای عضو عنوان کرد.
صادقی به برگزاری موفق پنج دوره جشنواره بینالمللی غذای اکو - راه ابریشم اشاره کرد و طرحهایی مانند تأسیس موزه اکو راه ابریشم و تبدیل زنجان به پایتخت گردشگری اکو تا سال ۲۰۲۹ را به عنوان اهداف آینده مطرح کرد.
وی بر توسعه همکاریهای شهری، دانشگاهی، ورزشی و هنری، استفاده از ظرفیتهای درمانی برای توریست درمانی، و ایجاد فضایی دائمی برای استقرار کالاهای صادراتی کشورهای اکو در نمایشگاههای استان تأکید کرد.
در پایان، اعلام آمادگی بخش خصوصی زنجان برای میزبانی دبیرخانه دائمی اتاقهای بازرگانی اکو ارائه شد و از سازمان اکو درخواست نقشه راه برای تحقق این ابتکارات صورت گرفت.