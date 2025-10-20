به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: در آتش سوزی هتل اسپیناس آستارا ۳ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر با سوختگی ۷۰ درصد با بالگرد امداد و نجات هوایی استان به بیمارستان ولایت رشت منتقل شدند.

محمدعلی ویشکایی گفت: این حادثه به دلیل انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری و تعمیر آسانسور در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا رخ داد و مصدومان هم از کارگران و متصدیان فنی آسانسور بودند.