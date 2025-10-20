به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نظام تعلیم و تربیت؛ آموزش مفاهیم دینی و تقویت باور‌های معنوی دانش‌آموزان همواره از ارکان اساسی بوده است.

استان مازندران با دارا بودن بیش از ۵۲۷ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی، گام‌های مهمی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز و قرآن برداشته است.

توجه به آموزه‌های دینی به‌ویژه نماز و قرآن در صدر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران قرار دارد.

دانش‌آموزان مازندرانی سن تکلیف، در بیش از ۴ هزار و ۵۰ مدرسه استان، هر روز با حضور در صفوف نماز جماعت، نه تنها تمرین بندگی و پرورش روح دینی را تجربه می‌کنند، بلکه مهارت‌هایی همچون ایستادگی، انضباط فردی و جمعی، تقویت همبستگی اجتماعی و احترام به ارزش‌های مشترک را نیز می‌آموزند.

وزارت آموزش و پرورش طی یک بخشنامه ۱۴ بندی اعلام کرده است که نماز، مأموریت اصلی مدیران و دست‌اندرکاران اجرایی مدرسه است نماز، نقطه آغاز تربیت است؛ همان‌طور که شعار سال نیز می‌گوید: «نماز؛ الفبای تربیت».

نماز در مدرسه یک تجربه تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است. وقتی دانش‌آموز در کنار دوستانش نماز می‌خواند، حس تعلق، همدلی، نظم و مسئولیت‌پذیری در او تقویت می‌شود. این تجربه جمعی، زمینه‌ساز رشد اخلاقی و اجتماعی اوست.

مدیران، فرماندهان تربیت هستند. اگر نماز را مأموریت اصلی خود بدانند، مدرسه به محیطی معنوی و الهام‌بخش تبدیل می‌شود. اقامه نماز در مدارس باید با جدیت، خلاقیت و انگیزه دنبال شود.

خانواده‌ها باید همراه مدرسه باشند. اگر نماز در خانه جدی گرفته شود، مدرسه هم راحت‌تر می‌تواند آن را نهادینه کند. تربیت دینی، یک همکاری دوطرفه است؛ بین خانه و مدرسه

مدیران و مربیان، معماران تربیت هستند. نماز را فقط به‌عنوان یک وظیفه اداری نبینند؛ آن را فرصتی برای ساختن روح و شخصیت دانش‌آموز بدانند. با خلاقیت، عشق و همدلی، می‌توانیم مدرسه را به خانه‌ای برای معنویت تبدیل کنیم و مدیران مدارس، پرچمداران این حرکت هستند.

