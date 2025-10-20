به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، ۱۷ عنوان کتاب ترجمه و تالیفی با محوریت مقاومت و فلسطین که در ۲ سال گذشته منتشر شده بود، معرفی شد و در این مراسم هر یک از نویسندگان و مترجمان به خواندن برشی از متن و ارائه توضیحاتی در خصوص آثار خود پرداختند.

کتاب های «ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و«آینه های فرشتگان» اثار منتشر شده از انتشارات امیرکبیر است.

«صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجه های غزه ای»، «زندگی در قرن ۲۱» و «خارو میخک» هم ۶ عنوان کتابی است که در نشر سوره مهر ارائه شده است.

این مراسم با هدف معرفی و تبیین کتاب های یادشده با پخش کلیپ، اجرای نمایش رادیویی در قالب برنامه فرهنگی «والزیتون» برگزار شد.