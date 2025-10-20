در پی مراجعه و شکایت تعدادی از شهروندان از فردی در شبکه اینستاگرام که فردی با شگرد فروش کفش و کتانی اقدام به کلاهبرداری کرده و بعد از قبول سفارشات خریداران و واریز مبلغ به حساب فروشنده، هیچ جنسی برای آن‌ها ارسال نمی‌شد، ماموران پلیس فتا شهرستان ری موضوع را پیگیری کردند.

سرهنگ مافی افزود: ماموران پلیس فتا شهرستان ری با رصد فضای مجازی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند که پس از دستگیری کلاهبردار، متهم لب به اعتراف گشود و به ۱۵ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.

وی گفت که در این خصوص تاکنون ۱۱ مالباخته شناسایی شدند و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ری تحویل شد.

سرهنگ مافی این را هم تاکید کرد: در این میان فردی مبلغ ۵۵۵ میلیون ریال در قبال خرید کالا واریز کرده بود که مبلغ مذکور توسط پلیس فتا مسدود و به خریدار برگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطر نشان کرد: شهروندان قبل از آگاهی کامل از احراز هویت خریدار یا فروشنده از هر گونه معاملات غیرحضوری خودداری کنند.