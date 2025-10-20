پخش زنده
نجمه بوشهری و نازنین تقینژاد با درخشش در رقابتهای خود، به مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای مرحله یکچهارم نهایی مسابقات اسکواش جایزه بزرگ کیش راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پایان روز نخست مسابقات جایزه بزرگ اسکواش کیش، دو ورزشکار یزدی، نجمه بوشهری و نازنین تقینژاد با درخشش در رقابتهای خود، به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها راه یافتند.
رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش کیش از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه با حضور برترین بازیکنان کشور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود و استان یزد با ترکیبی از هشت اسکواشباز در این رویداد حضور دارد.
در بخش بانوان، نازنین تقینژاد، فاطمه فلاحتی، نجمه بوشهری و ایلین بابایی و در بخش آقایان نیز شهاب عقیلیان، عرفان مهدیپور، مبین سیدان و عرشیا عزیزی نمایندگان استان یزد هستند.
در روز نخست رقابتها، نازنین تقینژاد و نجمه بوشهری با بازیهای حسابشده و برتری در دیدارهای خود موفق شدند به جمع هشت بازیکن برتر کشور راه یابند و صعودی ارزشمند برای اسکواش یزد رقم بزنند.
بر اساس برنامه اعلامشده، در مرحله یکچهارم نهایی نجمه بوشهریزاده به مصاف فرشته اقتداری خواهد رفت و نازنین تقینژاد نیز مقابل ثمین حسنپور قرار میگیرد.