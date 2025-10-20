پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲ میلیون قرص و ۱۱ هزار بطری شربت قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را ۴۳۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری در خصوص این خبر گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد یک قاچاقچی کالا و دارو مقادیری داروی غیر مجاز را در یک انبار واقع در کهریزک تخلیه و دپو کرده که بلافاصله تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد که کالاها در سامانهها ثبت نشده و فاقد اسناد گمرکی است که بر این اساس متهم بازداشت و کالاهای قاچاق که شامل ۲ و نیم میلیون انواع قرص و ۱۱ هزار و ۴۳۰ بطری شربت بود، کشف و ضبط شد.
این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازند.