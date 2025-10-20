پخش زنده
امروز: -
مراسم کلنگزنی خوابگاه ۲۳۲ نفره پسران، عصر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، با حضور رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مدیران دانشگاه، دانشجویان و استادان در کوی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه تهران با اشاره به خاطرهای از دوران معاونت دانشجویی خود گفت: «در زمستان سال ۱۳۸۲ و همزمان با زلزله بم، با این تصور که اگر زلزلهای با آن شدت در کوی دانشگاه رخ دهد، چه فاجعهای روی خواهد داد، در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه تاکید کردم که دانشگاه به خوابگاههای جدید نیاز دارد».
محمدحسین امید افزود: «در آن زمان امیدی به تأمین اعتبار دولتی نبود و تصمیم گرفتیم از خیرین برای ساخت خوابگاههای جدید کمک بگیریم. در این میان، علاوه بر چند تن از خیّرین، آقای دکتر مصلّینژاد تنها خیری بود که بلافاصله درخواست ما را پذیرفتند و امروز، دهمین خوابگاه توسط ایشان در کشور ساخته میشود که پنجمین خوابگاه احداثشده توسط ایشان در دانشگاه تهران و چهارمین خوابگاه ایشان در کوی دانشگاه است».
رئیس دانشگاه تهران با تقدیر از نقش دکتر مصلینژاد در جلب مشارکت سایر خیرین، تصریح کرد: «شخصیت و کمکهای سخاوتمندانه و مؤثر ایشان باعث شکلگیری اعتماد در بین سایر خیّرین جدید نیز شده و این نهضت خیرخواهانه تاکنون تداوم یافته است و امروز، به لطف خوابگاههای احداثشده توسط خیرین، جمعیت زیادی از دانشجویان در خوابگاههای مدرن، بهروز و کاملاً ایمن زندگی میکنند و از محیطی مناسب برای تحصیل برخوردارند».
عباس مصلّینژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصلینژاد نیز که این خوابگاه را احداث میکند، در این مراسم گفت: دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و افتخار آن نه تنها متعلق به نسلهای گذشته و حال، که برای نسلهای آینده نیز خواهد بود.
وی با بیان علاقه شخصی خود به دانشگاه تهران، تاکید کرد: به عنوان یک معلم معتقدم اگر دانشگاه تهران شکل نمیگرفت، بسیاری از کارهای بزرگ و مبارک در کشور محقق نمیشد. اگر همه ما برای دانشگاه تهران تلاش کنیم، شاید بخشی از دِین خود را به این نهاد ادا کرده باشیم. به همه خیّرین هم توصیه میکنم اگر قصد انجام کار خیر دارند، حتماً در مجموعه دانشگاه تهران اقدام کنند.
مصلینژاد گفت: بسیاری از دانشجویان نخبه ممکن است بدون وجود خوابگاه، شانس ادامه تحصیل را از دست بدهند، چرا که بسیاری از خانوادهها به محل اسکان فرزندانشان حساس هستند. با ساخت خوابگاههای ایمن، امید به آینده در خانوادههای نخبه پرور افزایشیافته و الگوی زندگی آنان متحول میشود. به واقع، دانشگاه تهران با این اقدامات، امید به زندگی را افزایش داده و میدهد.
این خیّر برجسته دانشگاهی در پایان با اشاره به زمانبندی احداث خوابگاه جدید گفت: «این خوابگاه در شهریور ماه سال آینده آماده و تجهیز شده، تحویل دانشگاه تهران خواهد شد».
شایان ذکر است که خوابگاه جدید کوی دانشگاه، که کلنگ آن به زمین زده شد، ۲۳۲ نفر ظرفیت و حدود ۳۳۰۰ متر مربع مساحت خواهد داشت و مقرر است تا شهریور سال آینده ساخته و تجهیز شود. کلیه هزینههای ساخت و تجهیز این خوابگاه را بنیاد فرهنگی مصلّینژاد تقبل کرده است.