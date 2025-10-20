استان بوشهر پیشتاز در آموزشهای امدادی هلال احمر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از برگزاری بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این استان در برگزاری دورهها در کشور پیشتاز است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر احسان ایزدپناه از اجرای گسترده دورههای آموزشی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با تلاش معاونت آموزش و پژوهش و همکاری مربیان و کارشناسان توانمند، در این مدت بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی در سطوح مختلف عمومی و تخصصی در سطح استان برگزار شده است.
وی در تشریح جزئیات این دورهها، اظهار کرد: در حوزه آموزشهای همگانی، ۸۹ دوره کمکهای اولیه برای ۲۳۶۴ نفر، ۸۶ دوره مخاطرات طبیعی برای ۲۳۶۲ نفر، ۸۸ دوره آموزشی مبتنی بر نیاز محلی ویژه ۲۱۵۷ نفر و ۸۰ دوره آموزشی ویژه خانههای هلال برای ۱۸۲۶ نفر در شهرستانهای مختلف برگزار شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخش آموزشهای تخصصی، تا کنون ۷۱ دوره پیشنیاز تخصصی و تخصصی پایه برای ۲۱۳۵ نفر برگزار شده و این در حالی است که سهمیه مصوب استان برای کل سال ۱۴۰۴ تنها ۶۰۰ نفر بوده و تحقق این میزان آموزش تا پایان مهر نشاندهندهی رشد چشمگیر و استقبال گسترده از دورههای تخصصی است.
دکتر ایزدپناه در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان بوشهر و همچنین باشگاه مربیان این استان، بیان کرد: توسعه آموزشهای همگانی و تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای تابآوری جامعه و افزایش آمادگی نیروهای امدادی در برابر حوادث و بحرانهاست.