معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تخصیص دو هزار سهمیه عمره مفرده از سوی سازمان حج و زیارت به کارکنان وزارت ارتباطات و فعال شدن هزار سهمیه در مرحله نخست خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تعاملات انجام‌شده با سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از مجموع دو هزار سهمیه اختصاص‌یافته برای کارکنان وزارت ارتباطات، در مرحله نخست هزار سهمیه فعال شده است.

امیدی در تشریح جزئیات ثبت‌نام داوطلبان گفت: تاکنون ۹۵۷ نفر از کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست‌بانک ایران، سازمان فضایی ایران، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت مخابرات ایران و مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام برای اعزام به این سفر معنوی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، از میان داوطلبان، ۸۵۹ نفر از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ۹۸ نفر نیز از کارکنان ستاد وزارت ارتباطات ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ۴۳۰ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از استان تهران و ۵۲۷ نفر از سایر استان‌های کشور هستند.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات با اشاره به اهداف این اقدام اظهار داشت: اختصاص سهمیه حج عمره به کارکنان وزارت ارتباطات در راستای تقویت روحیه معنوی، ارتقای همبستگی دینی و افزایش سرمایه اجتماعی در بدنه اداری دولت انجام شده است. این اقدام همچنین در چارچوب سیاست‌های ابلاغی دولت مبنی بر توجه به رفاه، نشاط و سلامت معنوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بند (ذ) ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته که بر توسعه و ترویج فرهنگ زیارت تأکید دارد.

امیدی خاطرنشان کرد: اختصاص این سهمیه، نتیجه تعامل سازنده معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات با سازمان حج و زیارت است و در راستای توجه به ابعاد فرهنگی و معنوی خانواده بزرگ ارتباطات انجام شده است.