انجمن ملی خرمای ایران با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر، دومین دوره بزرگداشت روز ملی خرما را از ۳۰ مهر تا ۱ آبان ماه در استان خوزستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ماجد مطوریان رئیس انجمن خرمای خوزستان گفت: این رویداد مهم ملی با هدف تبدیل نگاه سنتی به خرما به اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه بازار‌های صادراتی این محصول استراتژیک و رفع چالش‌ها موجود برگزار می‌شود.

برنامه‌های این بزرگداشت در سه شهر استان خوزستان اجرا خواهد شد، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در شهر‌های آبادان و خرمشهر و روز پنجشنبه ۱ آبان‌ماه در شهر اهواز میزبان فعالان این صنعت خواهد بود.

از جمله محور‌های اصلی این همایش می‌توان به برندسازی و بسته‌بندی مدرن، توسعه صنایع فرآوری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره ارزش کامل برای محصول خرما اشاره کرد.

این رویداد با حضور گسترده فعالان بخش خصوصی، مدیران ارشد، پژوهشگران و نخلداران نمونه برگزار می‌شود و شامل بخش‌های متنوعی از جمله نشست‌های تخصصی، نمایشگاه محصولات و فناوری‌های نوین و بازدید میدانی از نخلستان‌های منطقه خواهد بود.