چهارمین کنگره بینالمللی میرزای نائینی به مناسبت یک صدمین سال مهاجرت علامه میرزای نائینی از نجف به قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیرکل کنگره بینالمللی میرزای نائینی با بیان اینکه حوزههای علمیه به ویژه حوزههای علمیه قم و نجف محور این رویداد است، گفت: چهارمین کنگره بین المللی میرزای نایینی یکم آبان سال جاری در قم و ششم آبان در نجف اشرف برگزار میشود.
حجت الاسلام احمد فرخ فال گفت: 200 مقاله به دبیرخانه کنگره بینالمللی میرزای نائینی رسیده که 70 مقاله آن تایید شده است.
وی افزود: در سال های گذشته پنج جلد از مقالات رسیده چاپ شده و چهل جلد کتاب از تالیفات میرزایی نایینی هم جمع آوری و چاپ شده است.
دبیرکل کنگره بینالمللی میرزای نائینی این کنگره شامل کمیته های علمی فقه و اصول، زندگینامه، قرآن و حدیث، اندیشه های سیاسی و کلام است.