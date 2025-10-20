به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس مرکز تحقیقات ژنتیک واصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سال ۸۶ باهدف اجرای طرح ملی اصلاح نژاد ماهیان سردابی در یاسوج راه اندازی شد گفت: این مرکز تنها مرکز ملی ماهیان سردابی کشور است.

محمد میثم صلاحی با اشاره به اینکه تولید محصولات فناورانه ودانش بنیان از اهداف راه اندازی این مرکز است افزود: سالانه ۱۰ میلیون تخم چشم زده ماهی قزل الا و ۲ هزار قطعه مولد نر تغییر جنسیت یافته تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال می شود.

وی اضافه کرد: تولیدات دانش بنیان مرکز اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهر‌ی یاسوج وابستگی کشور به تولید تخم‌های چشم زده ماهیان قزل الا تا حدزیادی کم کرده است.

رییس مرکز تحقیقات ژنتیک شهید مطهری یاسوج با اشاره به اینکه تولیدات این مرکزبه استان‌های همجوار واستان ها‌ی آذربایجان‌های شرقی وغربی، مازندران وتهران ارسال می شود گفت:در کهگیلویه وبویراحمد ۲۸۰ مزرعه‌ پرورش ماهی قزل الا وجود دارد که از تولیدات همین مرکز در مزارع خود استفاده می کنند.

یزدانپناه مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان نیز گفت: پارسال در استان ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن ماهی قزل الا در استان پرورش یافته و هم اکنون رتبه سوم تولید ماهیان سردابی در کشور را به خود اختصاص داده است.