پخش زنده
امروز: -
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۰ درصد گوشت مرغ کشور در ۶۵ زنجیره تامین صنعت طیور تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ابراهیم حسن نژاد در سی و سومین وبینار آموزشی-تخصصی روابط عمومی افزود: حلقههای مربوط به زنجیرههای تولید در صنعت طیور در کشور ساماندهی شدهاند و این زنجیرهها از تأمین خوراک، جوجهریزی، پرورش تا کشتار و عرضه را پوشش میدهند.
وی گفت : با تسهیل گری و سرمایه گذاری که بخش خصوصی در سالهای اخیر انجام داده است، زنجیرههای تولید در صنعت طیور در حال افزایش است و این زنجیرههای تولید میتوانند مشکل تکنولوژی را به حداقل برسانند و بهره وری را بالا ببرند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این پارسال بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شد، افزود: این افزایش تولید حاصل برنامه ریزی و مشارکت و همکاری بخش خصوصی و تشکلها است.
محمد ابراهیم حسن نژاد درباره تولید تخم مرغ نیز گفت: ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن تخممرغ در کشور تولید میشود که این میزان بیش از نیاز داخلی است و بخشی از آن با هدف تنظیم بازار داخلی صادر میشود.
وی افزود:صادرات فعلی تخممرغ بیشتر با هدف تنظیمگری بازار داخلی و حمایت از واحدهای تولیدی انجام میشود تا تولیدکنندگان بتوانند در فصول پرمصرف، سطح تولید خود را حفظ کنند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخممرغ در کشور تولید میشود و حلقههای تولید از سطح اجداد تا تولید نهایی با برنامهریزی منظم در حال فعالیت هستند.
محمد ابراهیم حسن نژاد با اشاره به ظرفیتهای بالای سرمایهگذاری در کشور افزود: برای بهرهگیری از این ظرفیتها باید برنامهریزی دقیقی در حوزه تولید و صادرات انجام شود و در بخش نهادهها نیز تلاش میکنیم از مسیرهای عرضه با نرخ آزاد نیز برای توسعه صادرات استفاده کنیم.