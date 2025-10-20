مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از جریمه ۷۲ میلیارد ریالی یک مختلف برای ایفا نکردن تعهدات ارزی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیدموسی حسینی گفت: پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی به ارزش ۷۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر رسیدگی شد. وی افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۷۲ میلیارد و ۴۹۳ ریال معادل ارزش ریالی تخلف محکوم کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر یادآور شد: با گزارش یکی از بانک استان پیرامون پرداخت نکردن ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی یک شرکت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال شد.