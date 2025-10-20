به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شادمهر زهدی در نشست خبری با خبرنگاران استان درباره وضعیت تامین سوخت و مسائل مرتبط با جایگاه‌های سوخت با تاکید بر اهمیت داشتن کارت سوخت در جایگاه‌ها گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف هستند که کارت سوخت را به صورت فعال و در بازه زمانی بیست و چهار ساعت در اختیار داشته باشند تا فرآیند عرضه سوخت بدون وقفه و با نظم انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی به موضوع فروش مکمل‌های سوخت اشاره کرد و ادامه داد: فروش مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها کاملاً غیرقانونی است و هیچ یک از این مکمل‌ها استاندارد‌های لازم را ندارند.

زهدی به شهروندان توصیه کرد از خرید این محصولات خودداری کنند و استفاده از آنها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به موتور خودرو وارد کند و فروش آنها نیز تخلف محسوب می‌شود.

وی درباره تغییر رفتار مصرف‌کنندگان سوخت نیز توضیح داد: با توجه به افزایش نیافتن قیمت بنزین، بسیاری از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) در استان خلوت‌تر شده‌اند و شهروندان بیشتر ترجیح می‌دهند از بنزین استفاده کنند که این موضوع موجب کاهش تقاضا برای سی‌ان‌جی شده است.

در پایان، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی بر استمرار نظارت دقیق بر عملکرد جایگاه‌ها و رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه ۰۹۶۲۷ گزارش دهند.