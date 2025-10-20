مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران خبر داد؛
کاهش تعداد ساختمانهای پرخطر پایتخت به ۵۶ عدد
قدرت اله محمدی در سومین مرحله از طرح «دوشنبههای ایمنی» با اشاره به کاهش تعداد ساختمانهای پرخطر پایتخت، گفت: مجتمع حضرت ابوالفضل دو ماه فرصت دارد تا اقدامات ایمنی در برابر حریق را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، صبح امروز در راستای اجرای طرح «دوشنبههای ایمنی»، از مجتمع حضرت ابوالفضل در منطقه ۱۶ بازدید به عمل آمد. این نشست با حضور ولی اله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان تهران، قدرت اله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، حسین کاشانی پور، شهردار منطقه ۱۶ تهران و جمعی از مدیران منطقهای، سازنده مجتمع و ساکنان برگزار شد.
قدرت اله محمدی از کاهش ساختمانهای پرخطر پایتخت خبر داد و افزود: در مرحله اولیه این طرح، ۱۲۹ ساختمان که در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشتند، شناسایی شدند و خوشبختانه بیشتر این ساختمانها تا به امروز رفع خطر شده و تائیدیه آتش نشانی دریافت کردهاند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: با تلاش شبانه روزی همکارانم در آتش نشانی و همکاری دادستانی تهران، تعداد این ساختمانهای بحرانی به ۵۶ عدد کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: امروز در سومین مرحله از طرح دوشنبههای ایمنی، با مسئولین مربوطه از مجتمع حضرت ابوالفضل در منطقه ۱۶ بازدید کردیم. این مجتمع جزو مراکزی است که بیش از ۱۰ بار اخطار ایمنی گرفته و هنوز توجهی به مسائل ایمنی نشده است.
وی افزود: امروز با همکاری دادستانی و با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم پایتخت به صورت میدانی از این ساختمان بازدید کردیم و مشکلات آن به صورت میدانی مشخص شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امروز مشخص شد این مجتمع ۱۸۹ واحد دارد و هنوز هیج پایان کار یا تائیدیه آتش نشانی ندارد و تاکنون هیچ اقدامی در راستای ایمنسازی آن مثل اعلام و اطفای حریق و انجام سیمکشیهای اصولی انجام نشده است.
محمدی گفت: امروز با حضور مالکان و سازنده این بازدید صورت گرفت و قرار شد در مدت دو ماه این اقدامات ایمنی انجام شود تا تائیدیه آتش نشانی نیز صادر شود.
وی تاکید کرد که متأسفانه این مجتمع هنوز حتی سند نیز ندارد و به صورت قولنامهای به فروش رسیده که امیدواریم با انجام این اقدامات، پایان کار و سند نیز برای واحدها صادر شود تا این ساختمان نیز از لیست ساختمانهای ناایمن ما خارج شود.