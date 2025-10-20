قدرت اله محمدی از کاهش ساختمان‌های پرخطر پایتخت خبر داد و افزود: در مرحله اولیه این طرح، ۱۲۹ ساختمان که در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشتند، شناسایی شدند و خوشبختانه بیشتر این ساختمان‌ها تا به امروز رفع خطر شده و تائیدیه آتش نشانی دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: با تلاش شبانه روزی همکارانم در آتش نشانی و همکاری دادستانی تهران، تعداد این ساختمان‌های بحرانی به ۵۶ عدد کاهش یافته است.