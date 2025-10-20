پخش زنده
همزمان با هفته تربیت بدنی، مسابقات فوتسال لیگ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات فوتسال لیگ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان با هدف ارتقاء نشاط و سلامت جسمی دانشجویان، تقویت روحیه تیمی و ایجاد فضای رقابتی سالم برگزار میشود.
لیگ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و در طول چند روز تیمهای شرکت کننده با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان قهرمان این دور معرفی خواهد شد.
مسئولان برگزاری ابراز امیدواری کردند این مسابقات بتواند زمینهساز شناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویان و تقویت فعالیتهای ورزشی در سطح دانشگاه شود.