به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات فوتسال لیگ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان با هدف ارتقاء نشاط و سلامت جسمی دانشجویان، تقویت روحیه تیمی و ایجاد فضای رقابتی سالم برگزار می‌شود.

لیگ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و در طول چند روز تیم‌های شرکت کننده با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان قهرمان این دور معرفی خواهد شد.

مسئولان برگزاری ابراز امیدواری کردند این مسابقات بتواند زمینه‌ساز شناسایی استعداد‌های ورزشی دانشجویان و تقویت فعالیت‌های ورزشی در سطح دانشگاه شود.