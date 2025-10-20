به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی تربت‌ حیدریه امروز گفت: با پایان فصل برداشت، از سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات پسته، میزان برداشت این محصول امسال به ۲ هزار تن پسته خشک رسید که ۲۰ درصد نسبت به پارسال کاهش داشته است.

علیرضا قادری افزود: مساحت واقعی باغات پسته این منطقه، سه هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این میزان، تنها ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بارور است و بیش از ۹۰ درصد آن در بخش مرکزی شهرستان و بقیه در روستاهای « سِیوکی، الله‌ آباد و سُنگل‌ آباد» قرار دارد.

وی فصل برداشت پسته را اواسط مرداد تا اواخر شهریورماه اعلام و اضافه کرد: گرمای هوا، قطعی مکرر برق و کمبود منابع آبی از جمله عوامل کاهش سطح زیر کشت باغ های پسته بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت‌ حیدریه ادامه داد: با این حال، به منظور توسعه و افزایش عملکرد باغات، ارتقای دانش فنی، تغذیه مناسب، آبیاری به موقع، مصرف بهینه آب و مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ ها بسیار حائز اهمیت است.

قادری گفت: ارقام کشت‌ شده در منطقه شامل «بادامی، سفید و اکبری» است و میانگین برداشت محصول این شهرستان، ۸۰۰ کیلوگرم پسته خشک در هکتار است.

وی افزود: در طول فصل برداشت پسته، نزدیک به ۵۰ هزار نفر روز اشتغالزایی ایجاد شد.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌ حیدریه، علاوه بر اینکه قطب درمان منطقه جنوب خراسان رضوی است، با مزیت‌ های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.