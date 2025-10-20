پخش زنده
امروز: -
اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بر لزوم حمایت وزارت صمت از برنامه های تحقق رشد 13 دصدی معدن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، به گفته اعضای کمیسیون، سیاستهای مربوط به عوارض صادراتی محصولات معدنی بدون انجام مطالعات کارشناسی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تدوین شده و این موضوع نگرانیهایی جدی در میان فعالان معدنی ایجاد کرده است.
فعالان معدنی تاکید کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این وزارتخانه باید با رویکرد حمایتی و مشارکتمحور، از بخش خصوصی در مسیر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه حمایت کنند.
اعضای کمیسیون معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، نهتنها تحقق اهداف توسعهای بخش معدن دشوار خواهد بود، بلکه حفظ وضعیت موجود نیز با چالشهایی مواجه میشود.
به اعتقاد اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، مباحث مطرح شده در مورد عوارض صادراتی محصولات معدنی، بدون کار کارشناسی و اخذ نظر از فعالان حوزه معدن انجام شده و با نگاه منفی به نسبت به بخش خصوصی تنظیم شده است.