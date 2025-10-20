به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، به گفته اعضای کمیسیون، سیاست‌های مربوط به عوارض صادراتی محصولات معدنی بدون انجام مطالعات کارشناسی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تدوین شده و این موضوع نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان معدنی ایجاد کرده است.

فعالان معدنی تاکید کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این وزارتخانه باید با رویکرد حمایتی و مشارکت‌محور، از بخش خصوصی در مسیر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه حمایت کنند.

اعضای کمیسیون معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، نه‌تنها تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن دشوار خواهد بود، بلکه حفظ وضعیت موجود نیز با چالش‌هایی مواجه می‌شود.