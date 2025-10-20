به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور تفت، ۵۰۰ متر بعد از عقابکوه بلافاصله مأموران پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشاهده شد که یک دستگاه سواری پیکان واژگون شده و یکی از سرنشینان خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس راه استان یزد افزود: کارشناس پلیس راه؛ علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو راننده بیان کرده‌اند.