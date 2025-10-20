به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از اجرای حکم قضایی برای تخریب و قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

عباسعلی پورمند گفت: در این عملیات، ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بود، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، به چرخه تولیدکشاورزی بازگشت.

سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه تصریح کرد: ۷ مورد احکام قلع و قمع اجرا شده، مربوط به تفکیک و دیوارکشی اراضی کشاورزی، در روستای بایعکلا از توابع پل سفید بوده که با همکاری دادستان، ضابطین قضایی، اداره راه، فرماندهی نیروی انتظامی و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی سوادکوه به اجرا در آمده است.

پورمند ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید، خط قرمز قانون و جهاد کشاورزی مجری قانون است، افزود: هرگونه تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی جرم بوده و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از عموم مردم درخواست کرد به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا، موارد مشاهده شده را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأمورین جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.