دبیرکل کنگره بینالمللی مرحوم نائینی، از برگزاری این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی با محوریت حوزههای علمیه ایران و عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال حوزههای علمیه و فرهنگ عمومی امت اسلامی شاهد برگزاری کنگره مرحوم نائینی خواهند بود؛ کنگرهای که با مشارکت حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف و با حضور شخصیتهای برجسته کشورهای اسلامی برگزار میشود و این رویداد نمادی از وحدت و همبستگی امت اسلامی و حوزههای علمیه است.
فرخفال با اشاره به جایگاه ممتاز مرحوم آیتالله نائینی در تاریخ معاصر افزود: مرحوم نائینی شخصیتی است که دغدغه استقلال امت اسلامی و مبارزه با استعمار و استکبار را در تاریخ به ثبت رسانده است. او دین را از سیاست جدا نمیدانست و در دورهای میزیست که درگیر استعمار انگلیس بود و با تشکیل یک حرکت انقلابی در عراق، پایهگذار جریان مقاومت علمی و سیاسی شد.
وی ادامه داد: پس از مهاجرت اجباری به ایران، مرحوم نائینی حدود یک سال در حوزه علمیه قم به تدریس و فعالیتهای علمی پرداخت و سپس به نجف بازگشت. در طول مبارزات خود، نشان داد که مفاهیم دین و شریعت با حاکمیت استبداد سازگار نیست.
دبیرکل کنگره مرحوم نائینی گفت:این کنگره در اول آبانماه در شهر قم و در ششم آذرماه در شهر نجف اشرف برگزار خواهد شد و علما و اندیشمندان برجسته از کشورهای مختلف اسلامی در آن حضور خواهند داشت.
حجتالاسلام فرخفال با اشاره به سابقه فعالیت دبیرخانه این کنگره گفت: دبیرخانه کنگره مرحوم نائینی در بهمنماه سال ۱۳۹۹ با ابلاغ رسمی مدیر محترم حوزههای علمیه کشور تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. در آغاز، دو شورای «علمی» و «اجرایی» در دبیرخانه شکل گرفت و ذیل شورای علمی، پنج کمیته تخصصی شامل کمیتههای «مبانی و اندیشههای کلامی»، «قرآن و حدیث»، «آیات و احکام»، «سیره و زندگینامه»، و «اندیشههای سیاسی و اجتماعی» تشکیل شد و کار خود را آغاز کردند.
حجتالاسلام فرخفال با اشاره به دستاوردهای علمی این کنگره افزود: در طول نزدیک به پنج سال فعالیت دبیرخانه، و پس از انتشار فراخوان، بیش از ۲۰۰ مقاله و چکیده علمی به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها بیش از ۷۰ مقاله برگزیده پس از داوری علمی مورد پذیرش قرار گرفت. بخش قابل توجهی از این آثار در نشریات علمیپژوهشی معتبر به چاپ رسیده و مجموعهای از آنها نیز در قالب پنج جلد مجموعه مقالات گردآوری شده که انشاءالله در آیین اصلی کنگره رونمایی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشستهای علمی و پژوهشی متعدد گفت: دبیرخانه کنگره تاکنون دهها نشست تخصصی، مناظره و کرسی علمی را در مراکز علمی و حوزوی کشور، بهویژه در شهرهای قم و اصفهان و نیز در برخی مراکز علمی خارج از کشور برگزار کرده است. محور اصلی این نشستها بررسی و تبیین اندیشههای سیاسی و اجتماعی مرحوم علامه نائینی بوده است.
دبیر کنگره در ادامه از برگزاری دو پیشنشست علمی در مسیر برپایی کنگره خبر داد و تصریح کرد: نخستین پیشنشست در سال ۱۴۰۱ با حضور جمعی از علما و روحانیون برگزار شد و مورد استقبال جامعه علمی و حوزوی قرار گرفت.
حجتالاسلام فرخفال در پایان ضمن قدردانی از همه پژوهشگران، اساتید، همکاران و نهادهای علمی و فرهنگی همراه با دبیرخانه کنگره، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کنگره گامی مؤثر در معرفی و گسترش اندیشههای عمیق علمی، فقهی و اجتماعی مرحوم علامه نائینی (ره) باشد.