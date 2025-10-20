به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: اخیرا پیام‌های حاوی لینک ناشناس در شبکه‌های اجتماعی با عنوان دریافت هدایای یارانه دولت از سوی بانک ملی ایران، برای کاربران ارسال می‌شود.

او افزود: لینک‌های ارسال شده در این پیام‌ها، کاربران را به سایتی جعلی هدایت کرده که احتمال دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شهروندان وجود دارد.

رییس پلیس فتای خوزستان به کاربران توصیه کرد به هیچ وجه وارد لینک‌های ناشناس نشده و هیچگونه اطلاعاتی به اشتراک نگذارید و از ارسال این پیام‌ها به اشخاص دیگر خودداری کنند.