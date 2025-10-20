حمایت جهاد کشاورزی از کشاورزان با تأمین بذر و کود در کشت پاییزی
کشت محصولات پاییزه در استان مرکزی با آغاز سال آبی جدید، در بیش از ۳۱۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهادکشاورزی استان، حمید قلیپور گفت: بر اساس الگوی کشت ابلاغی، بیش از ۳۱۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصولات پاییزی می رود، که از این میزان، حدود ۲۱۹ هزار هکتار اراضی دیم و مابقی اراضی آبی را شامل میشود.
قلیپور محصولات استراتژیک اصلی در کشت پاییزی را گندم، جو و دانههای روغنی (کلزا و کاملینا) عنوان کرد و جزئیات سطح زیرکشت را اینگونه تشریح کرد:
گندم آبی: بیش از ۴۰ هزار هکتار
جو آبی: ۵۰ هزار هکتار
وی همچنین بر توسعه کشت دانههای روغنی تاکید کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی به کشت کلزا و هزار تا ۱۵۰۰ هکتار به کشت کاملینا اختصاص خواهد یافت.
قلیپور با اشاره به سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی، اعلام کرد که سطح زیرکشت امسال تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت، اما تمرکز بر افزایش عملکرد در واحد سطح است.
او همچنین از حمایتهای سازمان از کشاورزان در این دوره خبر داد و افزود: نهادههای مورد نیاز کشاورزان شامل بذر اصلاح شده و کودهای پایه از جمله کودهای فسفاته و ازته تأمین میشود.
وضعیت شهرستان اراک
پژمان حیدری، معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان اراک نیز اعلام کرد که ۲۵ درصد از سطح زیرکشت محصولات پاییزی استان به این شهرستان اختصاص دارد. به گفته وی، امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان اراک زیر کشت پاییزه میرود که شامل ۳۳ هزار هکتار برای کشت گندم و جو (آبی و دیم) و ۱۵ هزار هکتار برای جو آبی و دیم است.
حیدری در پایان با تاکید بر اهمیت کشت به موقع، به کشاورزان توصیه کرد که در اجرای کشت خود با کارشناسان مراکز خدمات و مدیریتهای جهاد کشاورزی در مباحث ترویجی و نوین فنی مشورت کرده و حتماً از بذر گواهی شده و کودهای پایه استفاده نمایند.