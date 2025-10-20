به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای مَرغ گفت: در این روستا بیش از ۵ هکتار باغ انار با بیش از ۵۰ باغدار وجود دارد مجید امنیان افزود: در این جشنواره با راه اندازی ۱۵ غرفه انار و فروآرده‌های آن و صنایع دستی و محصولات روستایی عرضه شد.

فرماندار برخوار نیز گفت: جشنواره محلی گامی برای توسعه رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های روستایی است.

رضا علی معصومی افزود: در کنار برگزاری جشنواره‌های محلی، حضور مسئولان و بازدید میدانی از روستاها، موجب بررسی مشکلات روستای و رسیدگی بهتر به مشکل‌ها و نیاز‌های روستا و مردم می‌شود.