در شهرستان برخوار
روستای تاریخی مَرغ میزبان جشنواره یاقوت های سرخ
همزمان با آغاز برداشت انار از ۱۸۰ هکتار از باغهای شهرستان برخوار، اولین جشنواره انار در روستای تاریخی مَرغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای مَرغ گفت: در این روستا بیش از ۵ هکتار باغ انار با بیش از ۵۰ باغدار وجود دارد مجید امنیان افزود: در این جشنواره با راه اندازی ۱۵ غرفه انار و فروآردههای آن و صنایع دستی و محصولات روستایی عرضه شد.
فرماندار برخوار نیز گفت: جشنواره محلی گامی برای توسعه رونق گردشگری و معرفی ظرفیتهای روستایی است.
رضا علی معصومی افزود: در کنار برگزاری جشنوارههای محلی، حضور مسئولان و بازدید میدانی از روستاها، موجب بررسی مشکلات روستای و رسیدگی بهتر به مشکلها و نیازهای روستا و مردم میشود.
