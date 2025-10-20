پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه هیچ طرحی برای لاتین شدن پلاکها وجود ندارد، گفت: یکی از علل بروز خطا در ثبت تخلفات رانندگی، ناتوانی سامانههای هوشمند در خوانش دقیق ارقام فارسی است که باید برای ارتقای دقت آنها اقدام شود.
سردار سید تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به نقش سامانههای هوشمند در کنترل تخلفات رانندگی گفت: برخورد با تخلفات رانندگی و ایجاد نظم و انضباط از مأموریتهای ذاتی پلیس راهور است و در سالهای اخیر سامانههای هوشمند و پلاکخوان در معابر شهری و جادهای در این زمینه به کمک ما آمدهاند.
وی با بیان اینکه یکی از گلهمندیهای مردم، خطای سامانهها در ثبت تخلفات است، افزود: هرچند میزان این خطا بالا نیست، اما همان مقدار نیز باید اصلاح شود. یکی از علل اصلی خطا این است که سامانهها اساساً برای خوانش ارقام لاتین طراحی شدهاند و تبدیل آنها به خوانش ارقام فارسی با چالشهایی همراه است.
سردار حسینی ادامه داد: دستکاری در ارقام فارسی نیز آسانتر است و این موضوع میتواند به بروز اشتباه در ثبت تخلفات منجر شود؛ به همین سبب لازم است توانایی سامانهها در تشخیص و خوانش ارقام فارسی ارتقا یابد.
وی تأکید کرد: پلیس هیچ طرح یا پیشنهادی برای لاتین شدن پلاک خودروها ندادهاست، اما باید در مجموعه شهرداریها و سازمان راهداری تلاش شود تا با بهبود کیفیت سامانهها، میزان خطا در ثبت تخلفات به حداقل برسد.
خبرگزاریها پیشتر به نقل از رئیس پلیس راهور فراجا، از پیشنهاد تغییر اعداد پلاک خودروها از فارسی به لاتین، به منظور جلوگیری از دستکاریشون خبر داده بودند که واکنشهایی در پی داشت.