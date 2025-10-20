به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ مجيد تقي زاده گفت: در پي اعلام مرکز فوريت‌هاي 110 پليس مبني بر وقوع يک فقره سرقت طلا از يک آرايشگاه زنانه در شهرستان فومن، رسيدگي به اين موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي با بيان اينکه کارآگاهان آگاهي با تحقيقات از مالباختگان و بررسي آثار و مستندات برجاي مانده از سارقان موفق شدند 3 سارق اين پرونده را شناسايي کنند افزود: با دریافت نيابت قضائي، کارآگاهان به محل اختفاي متهمان مراجعه و در سه نقطه متفاوت متهمان را دستگير و برای سير مراحل قانوني به شهرستان فومن منتقل کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان فومن با اشاره به اينکه متهمان در مواجهه با دلايل و مستندات پليس به بزه انتسابي اعتراف کردند بيان داشت: متهمان غير بومي در اعترافات خود اعلام کردند که با ديدن صفحه مجازی اين آرايشگاه و ديدن طلاهای صاحب مغازه با استفاده از قمه و يک قبضه کلت قلابي نقشه سرقت را اجرا کردند.

اين مقام انتظامي با بيان اينکه متهمان طلاهاي مالک و دو مراجعه‌کننده را بريده و پس از حبس آنها در يک اتاقک از محل متواري شده بودند گفت: با حضور مرجع قضائي در محل وقوع، صحنه جرم بازسازي و 2 متهم 21 ساله و یک متهم 26 ساله با تشکيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند.