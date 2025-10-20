هشدار سطح زرد هواشناسی بوشهر درباره وزش باد
هواشناسی بوشهر از وزش باد بهنسبت شدید شمالی خبر داد و در اینباره هشدار سطرح زرد صادر کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی از اوایل امشب تا اوایل سهشنبه شب با وزش باد بهنسبت شدید شمالی سواحل استان متلاطم پیشبینی میشود.
زهرا راستگو با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، نسبتبه افزایش ارتفاع موج و احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر هشدار داد.
وی گفت: از بامداد چهارشنبه تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی و مه صبحگاهی پدیده غالب در این مدت خواهد بود.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته راستگو، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۴۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۱۵، جزر دوم ساعت ۱۳:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۹:۲۵ دقیقه خواهد بود.