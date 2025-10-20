وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نقاط کور ارتباطاتی استان کهگیلویه و بویراحمد در جاده‌ها و سایر نقاط مشکلاتی ایجاد کرده است که تا پایان سال آینده برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید ستار هاشمی در نشست پیگیری مصوبات سفر استانی اش به استان کهگیلویه و بویراحمد که به میزبانی وزارت ارتباطات و با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، افزود: روال کار ما پس از سفر به هر استان پیگیری مصوبات آن در مرکز است و امیدواریم در سفر اسفند ماه به استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر دی ماه سال گذشته باشیم.

وی گفت: طرح جی نف از تاکیدات رئیس جمهور است و باید عملکرد‌های دولت چهاردهم در این باره را به ایشان گزارش دهیم و همانطور که کد ملی مهم است، کدپستی هم اهمیت شایانی دارد.

آقای هاشمی افزود: نهضت آموزش فناوری‌های نوین در دستور کار ماست که امیدواریم مسئولان آموزشی استان به این امر توجه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وضع استان در جنبه‌های ارتباطاتی خیلی مطلوب نیست و باید اقدامات بیشتری در جلب رضایت مردم انجام شود و ما در این بخش تعارف نداریم و خط قرمز ما مردم هستند.

آقای هاشمی افزود: مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در استان ایجاد شود و مقرر شد کلنگ زنی آن اول آذر انجام شود.

وی گفت: شرکت مخابرات و دیگر اپراتور‌ها باید هماهنگ عمل کنند چرا که رضایت مناسبی از سوی مردم استان دیده نمی‌شود.

آقای هاشمی افزود: چرا ریپیتر یا تقویت کننده‌ها اینقدر در استان زیاد است؟ اگر کیفیت شبکه ارتقاء پیدا کند، این دستگاه‌ها هم غیرکاربردی می‌شود.

وزیر ارتباطات از شرکت مخابرات ایران خواست طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را در استان با اولویت اجرا کند.

وی به نقاط کور فراوان در جاده‌های استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: رفع این معضل موجب جلب بیشتر گردشگران به استان خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مسئولان حوزه ارتباطات استان بیش از این باید با هم گفت‌و‌گو داشته باشند تا مسایل با سرعت بهتری حل شود، از مسئولان استان درخواست می‌کنم از بهترین‌ها و شایسته‌ترین افراد استفاده کنند تا وضع شاخص‌ها ارتقاء پیدا کند.

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیات همراه به استان دی ماه سال گذشته انجام شد و ۴۴ مصوبه داشت.