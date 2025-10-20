در بویین میاندشت
بازگشت چهار بُهله پرنده شکاری کمیاب به طبیعت
چهار بُهله پرنده شکاری کمیاب قبل از خروج از کشور کشف ودرزیستگاههای بویین میاندشت رها سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه این پرندگان شامل بحری، بالابان و شاهین پشت گردن سرخ هستندگفت:حدود یک هفته پیش با رصد اطلاعاتی یگان حفاظت مشخص شد که این پرندگان را صیادان زنده گیری وبه استان بوشهر حمل کردهاند تا از آنجا به خارج از کشور منتقل کنند.
رضا نامدار افزود: با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر صیادان در نزدیکی شهرستان برازجان دستگیر وپرندگان کشف و توقیف شدند.
وی افزود: ازابتدای امسال تاکنون سه کوخه شکارچیان شناسایی وحدود ۷ پرنده شکاری کشف شده است.
پژوهشگر پرندگان شکاری ودامپزشک معتمد سازمان محیط زیست نیزگفت:پرندههای شکاری در معرض انقراض هستند وعامل اصلی آن هم زنده گیری وقاچاق آنها است.
فرامرزی افزود:ازجمعیت شاهین پشت گردن سرخ در کل دنیابین ۳۵۰ تا ۵۰۰ جفت باقیمانده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بویین میاندشت هم گفت: بویین میاندشت به عنوان غربیترین شهرستان استان حیات وحش متنوعی دارد وزیستگاه سیاه گوش، خرس قهوهای، کل وبز، کبک دری و پرنده هما است.
