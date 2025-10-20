پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی قطعه سوم طرح راه غیرشریانی روستای گردشگری تنگ مهر از توابع شهرستان مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل راه و شهرسازی لارستان گفت: این طرح به طول یک و نیم کیلومتر و عرض ۹ متر، با اعتباری افزون بر ۲۲۴ میلیارد ریال در مدت یک سال توسط شرکت اهتمام اهل اجرا خواهد شد.
سجاد میرزایی افزود: برای اجرای این طرح، ۲۲ هزار و ۵۵۹ متر مکعب خاکبرداری و کوهبری، ۵ هزار و ۴۰۰ متر مکعب خاکریزی، ساخت دو دستگاه پل جدید و تعریض چهار دستگاه پل موجود، دو هزار و ۲۵ متر مکعب اجرای اساس و ۸۱ هزار متر مربع سانتیمتر اجرای آسفالت پیشبینی شده است.
او ادامه داد: اعتبار این طرح سال گذشته با پیگیریهای موسوی، نماینده مردم شهرستانهای مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، از طریق وزارت راه و شهرسازی تأمین شد.
میرزایی در پایان بیان کرد: این طرح با هدف ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل، تسهیل دسترسی به مناطق گردشگری و توسعه اقتصادی روستای تنگ مهر اجرا میشود و گامی مؤثر در مسیر آبادانی و رفاه مردم منطقه خواهد بود.