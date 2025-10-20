پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال مردان ایران تمرینات آماده سازی خود را برای حضور شایسته در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از یکم آبان ماه شروع میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار میشود.
تیم والیبال مردان ایران اردوی آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات والیبال این بازیها از روز پنجشنبه یکم آبان ماه آغاز میکند. بر این اساس پیمان اکبری سرمربی تیم ملی ایران در این مسابقات، اسامی ۱۴ بازیکن را برای حضور در این رقابتها اعلام کرد که به قرار زیر است:
علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، آرمین قلیچ نیازی، علی حاجی پور، پوریا آریاخواه، محمدرضا حضرتپور و مهران توانا بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی برای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی، سعید علی اصغر و پوریا عزیزی (مربیان)، وحید باقری (مربی بدنساز)، علی ساوری (آنالیزور)، امیر صدری (ماساژور) و جواد پرویز (فیزوتراپ) کادر فنی تیم ملی ایران را در اردوی آماده سازی همبستگی کشورهای اسلامی تشکیل میدهند.
بازیکنان دعوت شده باید چهارشنبه ۳۰ مهر خود را به عیسی سنگدوینی سرپرست این تیم معرفی کنند.